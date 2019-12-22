لافروف: ميركل وماكرون فوجئا بمحاولة كييف "تشريح" اتفاقات مينسك

كشف وزير الخارجية سيرغي لافروف، أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فوجئا بمحاولة أوكرانيا "تشريح" اتفاقات مينسك خلال قمة رباعية نورماندي مؤخرا.

وأضاف لافروف في حديثه خلال البرنامج التلفزيوني "اللعبة الكبيرة": "مما يثير الدهشة والأسف، أنهما لم يتمكنا من رفع صوتهما في معارضة ذلك، وتأكيد مهمة فصل القوات والمعدات على طول خطوط التماس"، معتبيرا أن المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي، لم يقدما على إعلاء صوتهما، لعدم توفر الرغبة لديهما بذلك.

وتبنى قادة دول رباعية نورماندي وهي ألمانيا وروسيا وأوكرانيا وفرنسا بيانا في ختام قمتهم بباريس في 9 ديسمبر، أكدوا فيه تمسكهم باتفاقات مينسك، وبنودها الخاصة بفصل القوات والمعدات بحلول نهاية مارس 2020 في ثلاث نقاط جديدة في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.

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المصدر: تاس