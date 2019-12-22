ماكرون يكشف عن عملية ناجحة لجيشه في مالي

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن القوات الفرنسية قتلت 33 متشددا في مالي، ضمن عملية شاركت فيها مروحيات حربية وقوات برية وطائرة مسيرة قرب الحدود مع موريتانيا.

وقال ماكرون في خطاب ألقاه أمام الجالية الفرنسية في أبيدجان كبرى مدن ساحل العاج: "هذا الصباح... تمكنا من تحييد 33 إرهابيا وأسر إرهابي واحد وتحرير اثنين من شرطة مالي كانا محتجزين رهينتين"، واصفا العملية بأنها "نجاح كبير".

وأكدت قيادة الجيش الفرنسي تنفيذ هذه العملية ليل الجمعة قرب الحدود الموريتانية على بعد نحو 150 كيلومترا شمال غربي بلدة موبتي في مالي.

وأوضحت القيادة أن جنودا فرنسيين على متن طائرات هليكوبتر استخدموا طائرة مسيرة لتوجيههم في منطقة كثيفة بالغابات حيث تنشط جماعة "كتيبة ماسينا" المتصلة بتنظيم "القاعدة".

وكانت فرنسا أعلنت على نحو خاطئ قبل عام مقتل زعيم هذه الجماعة، ويدعى أمادو كوفا، في عملية بالمنطقة ذاتها. وأحجم متحدث باسم قائد الجيش الفرنسي عن تأكيد ما إذا كانت عملية الليلة الماضية استهدفت كوفا أيضا.

إقرأ المزيد

يذكر أن المنطقة التي شهدت تنفيذ العملية ليست المنطقة التي لقي فيها 13 جنديا فرنسيا حتفهم الشهر الماضي في تحطم طائرة هليكوبتر، ليصبح ذلك أكبر عدد للقتلى من الجنود الفرنسيين في يوم واحد منذ هجوم بيروت قبل 36 عاما.

وأثار حادث الشهر الماضي تساؤلات عن خسائر فرنسا البشرية في حملتها ضد الإسلاميين المتشددين في غرب إفريقيا على مدى ست سنوات.

المصدر: "أ ف ب"