 
مباشر

ماكرون يكشف عن عملية ناجحة لجيشه في مالي

أخبار العالم

ماكرون يكشف عن عملية ناجحة لجيشه في مالي
Reuters Joe Penney
دورية للقوات الفرنسية في مالي (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mxwq

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن القوات الفرنسية قتلت 33 متشددا في مالي، ضمن عملية شاركت فيها مروحيات حربية وقوات برية وطائرة مسيرة قرب الحدود مع موريتانيا.

وقال ماكرون في خطاب ألقاه أمام الجالية الفرنسية في أبيدجان كبرى مدن ساحل العاج: "هذا الصباح... تمكنا من تحييد 33 إرهابيا وأسر إرهابي واحد وتحرير اثنين من شرطة مالي كانا محتجزين رهينتين"، واصفا العملية بأنها "نجاح كبير".

وأكدت قيادة الجيش الفرنسي تنفيذ هذه العملية ليل الجمعة قرب الحدود الموريتانية على بعد نحو 150 كيلومترا شمال غربي بلدة موبتي في مالي.

وأوضحت القيادة أن جنودا فرنسيين على متن طائرات هليكوبتر استخدموا طائرة مسيرة لتوجيههم في منطقة كثيفة بالغابات حيث تنشط جماعة "كتيبة ماسينا" المتصلة بتنظيم "القاعدة".

وكانت فرنسا أعلنت على نحو خاطئ قبل عام مقتل زعيم هذه الجماعة، ويدعى أمادو كوفا، في عملية بالمنطقة ذاتها. وأحجم متحدث باسم قائد الجيش الفرنسي عن تأكيد ما إذا كانت عملية الليلة الماضية استهدفت كوفا أيضا.

إقرأ المزيد
بعد مقتل 13 جنديا في مالي.. ماكرون يؤكد أن كل الخيارات مفتوحة في منطقة الساحل
بعد مقتل 13 جنديا في مالي.. ماكرون يؤكد أن كل الخيارات مفتوحة في منطقة الساحل

يذكر أن المنطقة التي شهدت تنفيذ العملية ليست المنطقة التي لقي فيها 13 جنديا فرنسيا حتفهم الشهر الماضي في تحطم طائرة هليكوبتر، ليصبح ذلك أكبر عدد للقتلى من الجنود الفرنسيين في يوم واحد منذ هجوم بيروت قبل 36 عاما.

وأثار حادث الشهر الماضي تساؤلات عن خسائر فرنسا البشرية في حملتها ضد الإسلاميين المتشددين في غرب إفريقيا على مدى ست سنوات.

المصدر: "أ ف ب"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا