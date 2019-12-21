أنقرة: تهديدنا بالعقوبات بسبب "إس-400" يشجعنا على الإنتاج المحلي

قلل نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، من قيمة التهديدات الموجهة إلى بلاده بمنع تزويدها بمقاتلات "إف-35"، مشددا على أن ذلك سيشجعها أكثر على الإنتاج المحلي.

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وقال أوقطاي، في كلمة أمام البرلمان التركي أمس الجمعة: "على من يهددونا بالعقوبات خلال المرحلة التي بدأت مع مسألتي "إس400" (منظومة دفاع جوي روسية)، ومقاتلات "إف-35"، أن ينظروا إلى الحملات التكنولوجية الوطنية التي حققتها تركيا في الصناعات الدفاعية، ويدركوا أن تهديداتهم ستشجعنا أكثر على الإنتاج المحلي".

وأوضح أن تركيا ستمتلك في المستقبل القريب أنظمتها الدفاعية الجوية، وطائراتها بطيار وبدون طيار المشابهة لـ"إف-35"، ومركبات دفاع برية مسيرة، لأنها "إحدى الدول الريادية في التصميم والإنتاج".

والثلاثاء، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون الميزانية الدفاعية الأمريكية لعام 2020، الذي نص على فرض عقوبات على تركيا، ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هذا القانون في وقت متأخر من أمس الجمعة.

وتنص الموازنة، على عدم تسليم تركيا مقاتلات "إف-35" بذريعة استمرارها في استيراد منظومات"إس-400" الروسية، وضرورة فرض عقوبات على أنقرة في إطار قانون "مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (كاتسا) ".

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من جهة أخرى، أكد أوقطاي، أنه "لا قيمة لمشروع العقوبات الذي صادق عليه الاتحاد الأوروبي، بحجة أنشطة التنقيب التي نقوم بها شرق البحر المتوسط".

وفي يوليو، اتخذ الاتحاد الأوروبي بعض الخطوات والقرارات ضد تركيا، ردا على عمليات التنقيب التي تنفذها أنقرة شرق المتوسط، ويزعم الاتحاد أنها "غير شرعية".

وشملت تلك القرارات، اقتطاع جزء من الأموال التي يقدمها الاتحاد إلى تركيا قبل انضمامها للتكتل، ومراجعة أنشطة البنك الاستثماري الأوروبي للإقراض في تركيا.

المصدر: "الأناضول"