أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعتزم إنتاج طائرة مقاتلة في غضون خمس أو ست سنوات، وسط خلاف قائم مع واشنطن بشأن مقاتلات "إف-35" الأمريكية.

وقال أردوغان إن تركيا ستستثمر في شحن وملء مفجرات مقاتلات "إف-16" والطائرات المسيرة المسلحة.

وردا على سؤال حول تفعيل منظومة "إس-400" روسية الصنع، قال أردوغان: "لدينا فترة تمتد إلى أبريل المقبل، ووزيرا خارجية ودفاع البلدين (تركيا والولايات المتحدة) سيعقدون لقاءات لدراسة المسألة، وعلينا رؤية نتائج هذه اللقاءات".

وأضاف: "هذه المسألة مرتبطة بحلف شمال الأطلسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح بوجوب رؤية نتائج العمل المشترك بين أنقرة وواشنطن حول مسألة تفعيل المنظومة الروسية".

وأعلن أن عملية "نبع السلام" التي أطلقتها القوات التركية في الشمال السوري "ليست مقيدة بجدول زمني محدد"، مشيرا إلى أن القوات المشاركة في العملية تمكنت من تحييد 1230 إرهابيا منذ انطلاقها.

وذكر أن 13 عنصرا من القوات التركية قتلوا خلال المواجهات، كما صرح بأن 230 عنصرا من الفصيل المسلح المساند للجيش التركي والمسمى "الجيش الوطني السوري" لقوا مصرعهم في العملية.

ولفت أردوغان إلى أن أنقرة ملتزمة بالاتفاقين المبرمين مع موسكو وواشنطن بشأن الأوضاع في الشمال السوري، وأن القوات التركية ترد على استفزازات تنظيم "حزب العمال الكردستاني".

وذكر أيضا أن الوجود التركي في مناطق شرق الفرات، يزعج الولايات المتحدة والسلطات السورية، مؤكدا أن أنقرة لا تكافح الأكراد في سوريا، بل تستهدف تنظيم "العمال الكردستاني".

المصدر: وكالات