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مغردون يتداولون صورة المواطن القطري الذي قتلته الشرطة الأمريكية

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مغردون يتداولون صورة المواطن القطري الذي قتلته الشرطة الأمريكية
Reuters EM/DEG
شرطة الولايات المتحدة -أرشيف-
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تداول مغردون على "تويتر" صورة للمواطن القطري، محمد أحمد الهاشمي (25 عاما)، الذي أعلنت السلطات الأمريكية، أمس الجمعة، أنه قتل برصاص ضابط في شرطة ولاية أريزونا.

وأفادت إدارة السلامة العامة في الولاية، بأن الحادث وقع ليلة الخميس الماضي، بعد أن لاحظ الشرطي الذي كان ينفذ دورية روتينية، أن الشاب القطري ألقى إشارة مرور على الأرض.

وحاول الشرطي استخدام صاعق كهربائي لتحييد الشاب وإلقاء القبض عليه، غير أن الأخير هجم عليه، واندلع بينهما شجار استخدم فيه الشرطي في نهاية المطاف الرصاص الحي.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن الهاشمي طالب سابق في جامعة ولاية أريزونا ومن غير الواضح متى وصل إلى الولايات المتحدة.

المصدر: "تويتر" + "أسوشيتد برس"

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