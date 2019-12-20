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نتنياهو يعرض على قبرص واليونان اتفاقية أنابيب لضخ غاز شرق المتوسط إلى أوروبا

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نتنياهو يعرض على قبرص واليونان اتفاقية أنابيب لضخ غاز شرق المتوسط إلى أوروبا
Reuters
منصة بحرية للتنقيب عن الغاز - أرشيف
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اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قبرص واليونان الاتفاق مع بلاده، على مشروع شبكة أنابيب لضخ الغاز المستخرج في شرق المتوسط، إلى أوروبا.

وقال سيرياكوس كوشوس الناطق باسم الحكومة القبرصية بعد محادثة هاتفية بين نتنياهو ورئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسياديس أمس الجمعة، إن نتنياهو "دان مذكرة التفاهم غير القانونية المبرمة بين تركيا وليبيا لترسيم مناطق التبعية البحرية"، ودعا قبرص واليونان للتوقيع فورا مع بلاده على اتفاقية حول شبكة الأنابيب المذكورة.

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وأضاف المتحدث القبرصي أن الجانبين تبادلا خلال الاتصال الهاتفي المطول "وجهات النظر حول الأحداث الجارية وسبل مكافحة الأنشطة غير الشرعية لتركيا في المنطقة".

المصدر: "تاس"

 

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