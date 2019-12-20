ترامب وشي يبحثان الصفقة التجارية وهونغ كونغ

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، أنه أجرى مباحثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ، خلال مكالمة هاتفية دارت بينهما.

وكتب ترامب على "تويتر": "أجريت محادثة جيدة جدا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، بخصوص صفقة التجارة الضخمة التي أتممناها".

وأضاف: "بدأت الصين بشراء كميات كبيرة من المنتجات الزراعية الأمريكية، وغير ذلك الكثير. ويتم التحضير للتوقيع الرسمي على الاتفاقية، وكذلك تحدثنا عن كوريا الشمالية، حيث نعمل مع الصين، وكذلك عن هونغ كونغ".

وتوصلت واشنطن وبكين في 13 ديسمبر، إلى اتفاق المرحلة الأولى من الصفقة التجارية.

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وقال ممثل الولايات المتحدة في المحادثات التجارية روبرت لايتيزير للصحفيين، إن ترامب وافق على التخلي لأجل غير مسمى، عن فرض رسوم استيراد جديدة على البضائع الصينية اعتبارا من 15 ديسمبر، وأنه سيتم التوقيع على الاتفاقية مطلع يناير.

المصدر: تاس