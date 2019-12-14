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الصين: الاتفاق التجاري الأولي مع واشنطن أخبار جيدة للعالم كله

مال وأعمال

الصين: الاتفاق التجاري الأولي مع واشنطن أخبار جيدة للعالم كله
Reuters Jason Lee REUTERS 7
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رحب وزير خارجية الصين، وانغ يي، بـ "اتفاق المرحلة الأولى" الذي توصلت إليه بكين وواشنطن في سبيل إنهاء الحرب التجارية بينهما، واصفا إياه بأنه "أخبار جيدة للعالم برمته".

وأعرب عميد الدبلوماسية الصينية، في تصريحات أدلى بها اليوم السبت أثناء زيارته إلى سلوفينيا، عن قناعته بأن الاتفاق المبرم "سيضمن استقرار التجارة الدولية" و"سيعزز الثقة بالاقتصاد العالمي"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "كثيرا من المسائل لا تزال عالقة بين بكين وواشنطن وينبغي العمل على حلها".

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وتابع: "الصين لم تعتقد أن زيادة الضرائب سبيل صحيح، لأنه لا فائز في حرب تجارية".

وأعربت وسائل إعلام ومحللون مقربون من حكومة الصين عن تفاؤلهم إزاء الاتفاق الأولي المبرم مع واشنطن، والذي يقضي بتخفيف الرسوم الأمريكية المفروضة على طيف واسع من السلع الصينية مقابل زيادة بكين مبيعات منتجات الزراعة والطاقة والبضائع الصناعية من الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز + أسوشيتد برس

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