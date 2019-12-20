"رويترز" نقلا عن أردوغان: تركيا لا يمكنها البقاء صامتة تجاه "المرتزقة" المدعومين من روسيا في ليبيا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده لا يمكنها البقاء صامتة تجاه "المرتزقة" المدعومين من روسيا، والذين يساعدون قوات المشير حفتر في ليبيا، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

إقرأ المزيد

ونقلت وكالة "رويترز" عن أردوغان قوله في حوار مع قناة NTV "من خلال المجموعة المسماة "فاغنر"، هم يعملون حرفيا كمرتزقة لحفتر في ليبيا. أنت تعلمون من يدفع لهم".

وأضاف "تلك هي الحقيقة، ولن يكون من الصائب لنا أن نبقى صامتين تجاه كل هذا. لقد قمنا بكل ما في وسعنا لحد الآن، وسنستمر في فعل ذلك".

بدورها نقلت وكالة "الأناضول" عن أردوغان قوله "لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي حيال مرتزقة "فاغنر" الروس في ليبيا".

#عاجل | أردوغان: لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي حيال مرتزقة "فاغنر" الروس في ليبيا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) 20 декабря 2019 г.

وتأتي تصريحات أردوغان بعد يوم واحد من إعلان حكومة الوفاق الليبية عن تصديقها على اتفاق عسكري بين أنقرة وطرابلس، ما يفتح المجال أمام مساعدات عسكرية تركية محتملة في ليبيا.

كما تأتي تصريحات الرئيس التركي أيضا بعد ساعات من إفادة مصدر في وزارة الخارجية الروسية بأن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا لا يمكنه سوى تعقيد الوضع في البلاد.

يذكر أن السلطات الروسية نفت في العديد من المرات دعمها لأي مجموعات تنشط خارج روسيا، بما فيها المجموعة المسماة "فاغنر".

المصدر: وكالات