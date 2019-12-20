إدارة ترامب تستأنف تدريب العسكريين الباكستانيين

أعلنت الخارجية الأمريكية أمس الخميس عن إعادة ضم باكستان إلى برنامجها الخاص بتدريب العسكريين الأجانب، بعد عام من تعليق عضوية إسلام آباد فيه.

ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدثة باسم الوزارة ذكرها في رسالة إلكترونية تلقتها الوكالة، أن قرار الرئيس دونالد ترامب تعليق المساعدات الأمنية بقيمة نحو ملياري دولار إلى باكستان يسمح بمنح "استثناءات محدودة" فيما يتعلق بالبرامج التي تحظى بأهمية حساسة بالنسبة لمصالح الأمن القومي الأمريكي.

وأكدت المتحدثة أن بين تلك الاستثناءات قرار واشنطن الجديد لاستئناف عضوية باكستان في "برنامج التعليم والتدريب العسكري الدولي" (IMET) الذي تشرف عليه وزارة الخارجية الأمريكية، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يوفر فرصة لرفع مستوى التعاون الثنائي بين الدولتين حول الأولويات المشتركة.

وتابعت: "نسعى إلى مواصلة البناء على هذه الأرضية من خلال خطوات ملموسة تخدم الأمن والاستقرار الإقليميين".

ونقلت الوكالة عن مسؤول آخر في الوزارة تأكيده أن باكستان شرعت في اختيار عسكريين لإرسالهم إلى الولايات المتحدة كي يشاركوا في البرنامج.

ولفتت الوكالة في الوقت نفسه إلى أن استئناف عضوية إسلام آباد في البرنامج يتطلب أولا موافقة الكونغرس.

وأعلن ترامب في يناير العام الماضي عبر "تويتر" عن قراره تعليق المساعدات الأمنية إلى باكستان بدعوى دفع إسلام آباد إلى التعامل مع الجماعات الإسلامية المسلحة، ما أدى إلى إلغاء 66 مقعدا مخصصة للضباط الباكستانيين في البرنامج IMET.

المصدر: رويترز