"فيسبوك" يحقق في سرقة بيانات لـ267 مليون مستخدم

أعلن موقع "فيسبوك" أمس الخميس أنه يحقق في تقرير حول نشر معلومات على شبكة الإنترنت تتعلق بأسماء وأرقام هواتف أكثر من 267 مليون شخص من مستخدميه.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن متحدث باسم "فيسبوك": "نحن ننظر في القضية، لكننا نرجح أن هذه المعلومات تم الاستيلاء عليها قبل إحداث تغييرات على الموقع في السنوات القليلة الماضية لحماية بيانات الناس بشكل أفضل".

وكانت قاعدة البيانات المسروقة متوفرة للتنزيل الأسبوع الماضي على منتدى أحد القراصنة الإلكترونيين الذي يعود لإحدى الشبكات الإجرامية، وفق مدونة على موقع "كومباريتيك".

وقالت المدونة إن الباحث في أمن الإنترنت بوب دياشينكو اكتشف قاعدة البيانات هذه التي كان الوصول إليها متاحا، وتضمنت أسماء مستخدمي "فيسبوك" وكلمات مرورهم وأرقام هواتفهم.

وتم الإبلاغ عن هذا الاكتشاف لتختفي قاعدة البيانات لاحقا بحلول الخميس، بحيث لم تعد متاحة، وفق "كومباريتيك."

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ويأتي الكشف عن هذه البيانات المسروقة في الوقت الذي تسعى فيه الشبكة الاجتماعية العملاقة لإعادة بناء الثقة مع مستخدميها وتخفيف مخاوفهم بشأن حماية معلوماتهم.

وقال مسؤولون أمريكيون في وقت سابق من هذا الشهر إن شركة الاستشارات البريطانية "كامبريدج انالتيكا"، التي تورطت بفضيحة هائلة تنطوي على سرقة بيانات "فيسبوك"، قامت بخداع مستخدمي الشبكة لجمع معلوماتهم الشخصية والتصرف بها.

ودفعت شركة "فيسبوك" 5 مليارات دولار غرامة بداية العام كتسوية مع المنظّمين لإساءة استخدام البيانات الخاصة بالمستخدمين.

المصدر: "أ ف ب"