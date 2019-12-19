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تركيا.. انتخاب أحمد داوود أوغلو رئيسا لحزب "المستقبل"

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تركيا.. انتخاب أحمد داوود أوغلو رئيسا لحزب
Reuters
رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داوود أوغلو
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انتخب رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داوود أوغلو اليوم الخميس، رئيسا لحزب "المستقبل"، خلال اجتماع مغلق عقده مجلس المؤسسين للحزب بالعاصمة التركية أنقرة.

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وحصل داوود أوغلو على جميع أصوات الأعضاء البالغ عددهم 132 شخصا، وقال في تصريح عقب الاجتماع، إن حزبه يهدف للمساهمة في الحياة السياسية التركية وخدمة الشعب.

وكان أوغلو، قد أعلن عن تأسيس حزب معارض جديد تحت اسم "حزب المستقبل"، يدافع فيه عن العلمانية ومبادئ مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.

يذكر أن أحمد داوود أوغلو، الذي كان رئيسا للوزراء بين عامي 2014 و2016، قد أعلن في سبتمبر الماضي عن انسحابه من حزب العدالة والتنمية، موجها الانتقادات للرئيس رجب طيب أردوغان.

المصدر: الأناضول+وكالات

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