واشنطن بصدد تقييد التأشيرة للإيرانيين المتورطين في قتل المتظاهرين

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن بلاده بصدد تقييد دخول المسؤولين الإيرانيين أراضيها، ممن تورطوا في قتل المتظاهرين في إيران مؤخرا.

وأضاف بومبيو اليوم خلال فعالية مخصصة لحقوق الإنسان في إيران: "ماضون في فرض القيود في مجال التأشيرة على مسؤولين إيرانيين سابقين وحاليين، وعلى الأشخاص الذي يتحملون المسؤولية أو الضالعين في ملاحقة وتوقيف وقتل المتظاهرين والمذنبين، في انتهاك لحق التجمع والتعبير في إيران".

وستستند وزارة الخارجية الأمريكية في تحديد المذنبين، إلى عدة مصادر بينها المعلومات التي ستتلقاها من المواطنين الإيرانيين، وهو ما دعت إليه الوزارة سابقا عبر قناة في ماسينجر تيليغرام، تم إطلاقها خصيصا لهذا الغرض.

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وقال بومبيو: "تركنا من جديد إيران في قائمة الدول التي تثير القلق بشكل خاص، وذلك وفقا للقانون الخاص بالحريات الدينية في العالم. يجب أن يعرف العالم إيران كمنتهك سيء السمعة للحريات الدينية الأساسية".

المصدر: نوفوستي