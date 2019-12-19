ترامب: هذا انتحار سياسي للديمقراطيين

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة الديمقراطيين في مجلس النواب على مساءلته بأنه انتحار سياسي، متهما إياهم بازدراء الناخب الأمريكي.

وقال ترامب في كلمة خلال تجمع انتخابي بولاية ميشيغان الليلة الماضية: "هذه المساءلة الحزبية غير القانونية، هي مسيرة انتحار سياسي للحزب الديمقراطي".

واعتبر ترامب أن الديمقراطيين يظهرون من خلال هذه المساءلة "احتقارهم العميق وازدراءهم" للناخب الأمريكي، كونهم "يحاولون إبطال فوزي في الانتخابات، عبر السعي إلى إبطال تصويت ملايين الأمريكيين الوطنيين".

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وقال: "لقد وُصم الديمقراطيون بالخزي" جراء التصويت، مضيفا: "ينبغي عزل الديمقراطيين في مجلس النواب جميعهم".

وتابع: "لا يبدو حقا أننا سنُعزل.. لم نخطئ ولدينا دعم هائل في الحزب الجمهوري".

وحسب ترامب، فإن الحزب الجمهوري لم يواجه إهانة أكبر من هذه سابقا، لكن الجمهوريين متحدون اليوم أكثر من أي وقت مضى و"سيفعلون الصواب".

ولفت ترامب إلى أن ثلاثة من الديمقراطيين في مجلس النواب لم يؤيدوا إجراءات العزل، معتبرا ذلك "تحولا غير مسبوق".

جاءت تصريحات ترامب هذه بعد أن وافق مجلس النواب مساء الأربعاء على اتهامه باستغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، وأحاله للمحاكمة في مجلس الشيوخ.

وأكد البيت الأبيض أن ترامب واثق من تبرئته في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

المصدر: وكالات