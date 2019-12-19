 
مباشر

البيت الأبيض: ترامب واثق من تبرئته في مجلس الشيوخ

أخبار العالم

البيت الأبيض: ترامب واثق من تبرئته في مجلس الشيوخ
Reuters Kevin Lamarque
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mx85

عبر البيت الأبيض الأربعاء عن قناعته بأن مجلس الشيوخ الأمريكي سيبرئ الرئيس دونالد ترامب بعد أن وافق مجلس النواب على مساءلته بتهمتي استغلال سلطته وعرقلة عمل الكونغرس.

وقالت المتحدثة بالسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام: "اليوم يمثل ذروة واحدة من أكثر الأحداث السياسية خزيا في تاريخ أمتنا. من دون الحصول على صوت جمهوري واحد ومن دون تقديم أي دليل على وقوع مخالفات، مرر الديمقراطيون بندي مساءلة الرئيس في مجلس النواب".

وأضافت "الرئيس واثق من أن مجلس الشيوخ سيعيد النظام والعدالة والإجراءات القانونية التي جرى تجاهلها خلال تحركات مجلس النواب. إنه مستعد للخطوات المقبلة وواثق من أنه ستتم تبرئته تماما".

إقرأ المزيد
إحالة ترامب للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمتين خطيرتين
إحالة ترامب للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمتين خطيرتين

وكان مجلس النواب الأمريكي قد أحال في وقت سابق من الليلة الماضية ترامب إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، ليصبح بذلك ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يطلق الكونغرس بحقه إجراء رسميا لعزله.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مجازفات لرياضي من ذي الاحتياجات الخاصة على كرسيه المتحرك