مقتل 14 مدنيا إثر هجوم لـ "بوكو حرام" في تشاد

قتل 14 شخصا وجرح 5 آخرون جراء هجوم شنه مسلحو حركة "بوكو حرام" المتطرفة على مخيم للصيادين في الجزء الشمالي الشرقي من بحيرة تشاد.

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وأكد مسؤول محلي، اليوم الأربعاء، أن "المهاجمين وصلوا ليلا وهاجموا الصيادين"، فيما لا يزال البحث جاريا عن 13 مفقودا.

يذكر أن جنودا تشاديين يشاركون في وحدة حربية دربتها الولايات المتحدة، وتؤدي مهامها في غرب إفريقيا لمجابهة تنظيم "بوكو حرام".

وتسببت أعمال العنف بالمنطقة خلال العقد الماضي في مقتل أكثر من 30 ألف شخص، وتهجير نحو مليونين.

المصدر: "رويترز"