ميركل: ألمانيا ستعارض العقوبات الأمريكية التي تنوي واشنطن فرضها على مشروع "السيل الشمالي-2"

أكدت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الأربعاء، معارضة بلادها لفرض عقوبات أمريكية محتملة على مشروع "السيل الشمالي-2" الخاص بنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

وفي كلمة أمام نواب البرلمان الألماني، قالت ميركل: "نحن ضد عقوبات عابرة للحدود، وهذا الموقف لم نتخذه أمس، فقد واجهنا مشكلة مماثلة في سياق إيران".

وأضافت: "لا أرى إمكانات أخرى سوى خوض محادثات حازمة (مع الولايات المتحدة)، لنؤكد أننا نعتبر مثل هذه الممارسة لفرض عقوبات عابرة للحدود غير مقبولة".

وصادق مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الثلاثاء، على مشروع قانون حول الميزانية الدفاعية للسنة 2020 المالية (التي ابتدأت في 1 أكتوبر) يلزم الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على مشروعي الغاز الروسي "السيل الشمالي-2" و"السيل التركي". وجاء ذلك بعد تصويت مجلس النواب الأمريكي، في 11 ديسمبر، لصالح مشروع القانون المذكور.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعرب عن استعداده لتوقيع هذا القانون ما أن يتبناه المشرعون.

المصدر: تاس