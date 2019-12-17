وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، خطابا إلى رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي.

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واعترض ترامب في خطاب "ناري" على المساءلة، واتهم الديمقراطيين بـ "تخريب الديمقراطية"، ووصف ترامب أيضا أي جهد لعزله بأنه "انقلاب حزبي غير قانوني".

ووجه الرئيس الأمريكي تحذيرا شديدا للديمقراطيين بالكونغرس، قائلا إنهم إذا ما تابعوا الاتهام ضده فهم بذلك "يعلنون الحرب على الديمقراطية الأمريكية".

وجاءت رسالة ترامب التي نشرت على موقع البيت الأبيض قبل يوم واحد من نقاش في مجلس النواب حول الموافقة على مواد المساءلة ضد ترامب.

ومن المتوقع أن يقر مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون مواد المساءلة ضد ترامب، يوم الأربعاء، لإرسالها إلى مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، مستهلا بذلك المحاكمة التي سيقرر فيها أعضاء مجلس الشيوخ ما إذا كان الرئيس قد انتهك الدستور الأمريكي أم لا.

President @realDonaldTrump has sent a letter about the partisan impeachment crusade to Speaker Pelosi. Read it here: https://t.co/V5KWGiX1au — The White House (@WhiteHouse) 17 декабря 2019 г.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، قد طلبت من رئيس اللجنة القضائية صياغة لوائح الاتهام ضد دونالد ترامب، وقالت إن "إساءة استغلاله للسلطة لتحقيق منافع سياسية لا يترك لنا خيارا سوى التحرك".

وصرحت في بيان مقتضب: "للأسف ولكن بكل ثقة وتواضع، وبولاء لمؤسسي البلاد وبقلب مفعم بالحب لأميركا، أطلب اليوم من رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيري نادلر، المضي قدما في صياغة لوائح الاتهام بهدف عزل الرئيس".

وقالت إن ترامب "أساء استخدام السلطة وقوض الأمن القومي وعرض للخطر نزاهة علاقاتنا.. لم يترك لنا الرئيس خيارا سوى التحرك".

وأكدت أن الرئيس "أساء استخدام سلطته لتحقيق منافع سياسية على حساب أمننا القومي من خلال حجب المساعدات العسكرية عن أوكرانيا ومنع عقد لقاء مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض، للضغط عليه لإجراء تحقيق بشأن منافسه السياسي جو بايدن.

جدير بالذكر أن غالبية أعضاء مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، أعربوا عن نيتهم دعم هذه العملية، الأمر الذي يرجح أن يصبح ترامب ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يحاكم بهدف عزله.

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المصدر: RT + وكالات