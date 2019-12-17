الكونغرس الأمريكي يصوت الأربعاء على مادتين بشأن اتهام ترامب بالتقصير

قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي، ستيني هوير، إن المجلس سيصوت، يوم الأربعاء، على مادتين من مواد اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتقصير.

وأضاف هوير للصحفيين، اليوم الثلاثاء، أن الزعماء الديمقراطيين في المجلس لم يضغطوا على أعضائهم بشأن كيفية التصويت على الاتهامين ضد ترامب.

ومن المتوقع أن يكون التصويت إلى حد كبير على أساس حزبي، وقد يرفض بعض الديمقراطيين المساءلة، لكن عددهم لن يكون كافيا لتهديد إقرار بندي المساءلة، وسيظل ترامب في منصبه حتى إعلان نتيجة محاكمته أمام مجلس الشيوخ.

وكان المشرعون الأمريكيون قد اجتمعوا، اليوم الثلاثاء، لتحديد قواعد النقاش والتصويت على عزل الرئيس دونالد ترامب، المقرر هذا الأسبوع داخل مجلس النواب.

وتحدد لجنة القواعد بالمجلس الإطار القانوني للتصويت، بما في ذلك طول مدة المرافعات.

وبناء على النتيجة، يمكن إجراء تصويت كامل من كل أعضاء المجلس يومي الأربعاء أو الخميس.

المصدر: وكالات