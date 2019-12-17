فيما يتواصل ضغط قوات حفتر على مداخل طرابلس الجنوبية، وصل وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى العاصمة الليبية واجتمع على الفور بنائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق.

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وأفادت وكالة أنباء "نوفا" أن رئيس الدبلوماسية الإيطالية سيتوجه إلى بنغازي بعد أن يجري لقاءات مع مسؤولي حكومة الوفاق في طرابلس.

اللافت أن دبلوماسيين إيطاليين كشفوا أن "رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج رفض خمسة آلاف جندي تركي عرضهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وشدد هؤلاء الدبلوماسيون على أنه " سيكون من الضروري العمل بشكل جيد قبل قمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأردوغان المقرر عقدها في 8 يناير المقبل".

وأضاف الدبلوماسيون الإيطاليون أن الأمر يتعلق "جعل الثقل الاقتصادي والسياسي للجبهة الأوروبية يعيد اقتراح المبدأ المعتاد المتعلق بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية".

المصدر: نوفا