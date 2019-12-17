تركيا ترحل إرهابيين اثنين إلى كوسوفو

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الثلاثاء، عن ترحيل شخصين يحملون الجنسية الكوسوفية، في إطار ترحيل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلادهم.

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وسبق أن أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن سجون تركيا والمراكز الخاصة التي أقامتها شمالي سوريا تحتضن نحو 1500 إرهابي أجنبي، مشددا على سعي أنقرة لترحيل جميع عناصر التنظيمات الإرهابية إلى بلدانهم.

وتأتي إعادة المسلحين المعتقلين إلى بلدانهم في أعقاب عملية "نبع السلام" العسكرية، التي أطلقتها تركيا يوم 9 أكتوبر، شمال شرقي سوريا ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية التي كانت تحتجز المئات من عناصر "داعش" في معتقلات خاصة.

وكان المتحدث باسم الداخلية التركية، إسماعيل جاتاكلي قد أعلن في 11 نوفمبر الماضي، بدء عملية ترحيل الإرهابيين الأجانب إلى دولهم.

وأكد المتحدث التركي أن أنقرة مصرة على ترحيل الإرهابيين الأجانب المقبوض عليهم من قبل السلطات التركية إلى بلدانهم، في حين قال صويلو، مطلع نوفمبر المنصرم إن بلاده "ليست فندقا لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى".

المصدر: الأناضول