أعدت موسكو وبكين مشروع قرار في الأمم المتحدة، تقترحان من خلاله تخفيف سلسلة العقوبات حيال كوريا الشمالية من أجل تحسين الوضع الإنساني في البلاد.

وجاء في نص مشروع القرار، ينبغي لمجلس الأمن أن يعدل العقوبات ضد كوريا الشمالية، لأن ذلك قد يكون مطلوبا بسبب أن الدولة تفي بالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ويحدد القرار، أنه يجب رفع العقوبات التي تؤثر بشكل مباشر على معيشة السكان المدنيين في كوريا الشمالية في أقرب وقت ممكن.

ووفقا لنص الوثيقة، يجب على لجنة 1718 (المسؤولة عن العقوبات ضد كوريا الشمالية) أن "تتبع النهج الأكثر ملاءمة" استجابة لطلبات الاستثناءات من عقوبات الأمم المتحدة الحالية ضد كوريا الشمالية للأغراض الإنسانية.

وجاء في المشروع، إن "مجلس الأمن يقرر استثناء مشاريع التعاون بين الكوريتين في مجال الطرق والسكك الحديدية من العقوبات الحالية للأمم المتحدة".

هذا وفرض مجلس الأمن في عام 2017 ، استناداً إلى تقرير لجنة 1718، أشد العقوبات الاقتصادية والتجارية في القرن الـ21 على بيونغ يانغ، بسبب استمرار حكومة كوريا الشمالية في تنفيذ تجارب نووية وصاروخية باليستية .

ويذكر أن اللجنة 1718 بالأمم المتحدة تتولى القضايا المتعلقة بتنفيذ العقوبات ضد كوريا الشمالية.

المصدر: سبوتنيك