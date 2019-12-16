الولايات المتحدة تتعهد بدعم أوكرانيا دون تردد في مواجهة ما أسمته "العدوان الروسي"

تعهدت الخارجية الأمريكية بأن الولايات المتحدة لن تتردد في مساعدة أوكرانيا على ما وصفته الوزارة بـ"مواجهة العدوان الروسي المستمر".

وأكدت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، أن نائب وزير الخارجية الأمريكي، ديفيد هيل، أجرى يوم 13 ديسمبر، لقاء في واشنطن مع ديمتري كوليبا نائب رئيس الوزراء الأوكراني.

وأفاد البيان بأن هيل شدد خلال المحادثات مع كوليبا على "دعم الولايات المتحدة الثابت لسلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها في مواجهة العدوان الروسي المستمر"​​​.

وأشار البيان إلى أن هيل وكوليبا، بحثا أيضا "الخطوات اللاحقة بعد قمة صيغة نورماندي يوم 9 ديسمبر وأهمية مواصلة التقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح لضمان نجاح أوكرانيا".

وتمر العلاقات بين روسيا وأوكرانيا بتوتر سياسي كبير على خلفية عودة شبه جزيرة القرم في مارس 2014 إلى حضن روسيا، إضافة إلى موقف موسكو الداعم لسلطات وقاطني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من طرف واحد في النزاع مع الحكومة الأوكرانية المندلع بعد نشوب أزمة حادة في البلاد في العام ذاته، أدت إلى تغير السلطة في كييف وتشدد نهجها تجاه السكان الناطقين باللغة الروسية.

وسبق أن أقر الكونغرس الأمريكي تخصيص 300 مليون دولار لتقديمها كمساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العام 2020، بينما أعلن وزير الخارجية الأوكراني، فاديم بريستايكو، أن جزءا من هذه الأموال سيتم توجيهه لشراء أسلحة فتاكة.

واحتضنت باريس في 9 ديسمبر 2019 أول قمة منذ ثلاث سنوات لقادة "رباعية نورماندي"، اعتمدت بيانا مشتركا وترتيبات لاجتماع في برلين بعد 4 أشهر لمواصلة العمل على حل الوضع في منطقة دونباس شرق أوكرانيا.

وأكدت الوثيقة على أن اتفاقيات مينسك تظل أساسا للعمل في صيغة نورماندي، ومن المتوخى الفصل بين القوات بحلول نهاية مارس 2020 في 3 نقاط جديدة في دونباس، وبالإضافة إلى ذلك، دعا قادة نورماندي إلى وقف إطلاق النار في المنطقة بحلول نهاية العام.

المصدر: RT + وكالات