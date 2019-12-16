مقتل 68 مسلحا في عملية أمنية بأفغانستان خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الاثنين، مقتل 68 مسلحا في عملية أمنية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة في بيان أن القوات الأفغانية قامت بعملية أمنية لمكافحة الإرهاب شملت 15 ولاية وأسفرت عن مقتل 68 مسلحا وإصابة 20 آخرين، كما ألقت القبض على 25 متشددا.

وقالت وزارة الدفاع إن غارة جوية على مواقع المسلحين في قرية سيمناك، بمقاطعة دولتيار، بوسط البلاد، أسفرت عن مقتل 15 متطرفا، بينهم ثلاثة قادة ميدانيين.

المصدر: نوفوستي