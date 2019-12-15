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مقتل 3 رجال شرطة جراء هجوم استهدف حاجزا أمنيا شمال شرق أفغانستان

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مقتل 3 رجال شرطة جراء هجوم استهدف حاجزا أمنيا شمال شرق أفغانستان
Reuters Omar Sobhani
عناصر شرطة في أفغانستان
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قتل 3 من رجال الشرطة نتيجة اشتباك بين مسلحين وقوات الأمن في الحي العاشر من مدينة هيرات شمال شرقي أفغانستان، وفق ما أفادت قناة 1TV التلفزيونية الأفغانية، اليوم الأحد.

ونقلت القناة عن مسؤول أمني في المدينة أن مهاجمين اثنين قتلا أيضا في الاشتباك الذي وقع قرابة الساعة 19:00 مساء الأحد، بعد استهداف مجموعة من المسلحين حاجزا أمنيا في المدينة، دون ورود تفاصيل أخرى.

وسابقا اليوم، أوردت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، أن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح نتيجة انفجار قنبلة يدوية في أحد مقاهي هيرات، دون سقوط قتلى.

المصدر: 1TV + طلوع نيوز

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