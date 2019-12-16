البنتاغون يعلق على تهديد أردوغان بإغلاق قاعدتي أنجرليك وكورجيك

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنها تبذل جهودا للحفاظ على العلاقات مع تركيا، وذلك تعليقا على تهديد أنقرة بإغلاق قاعدتي "أنجرليك" و"كورجيك" أمام القوات الأمريكية.

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وقال البنتاغون إن الوجود العسكري الأمريكي في هاتين القاعدتين يجري بموافقة الحكومة التركية.

وأضاف: "ننظر إلى تواجد قواتنا في تركيا كرمز على التزامنا طويل الأمد بالتعاون وحماية حليف لنا في الناتو وشريك استراتيجي لنا"، ويقصد تركيا.

هذا وتشهد العلاقات التركية - الأمريكية توترا، خاصة منذ شراء أنقرة لمنظومات الدفاع الجوي الروسية "إس - 400".

وفي الوقت الذي تدرس فيه واشنطن فرض عقوبات ضد أنقرة مؤخرا من جراء "إس - 400"، هدد أردوغان، بإغلاق قاعدة إنجرليك التي تستخدمها القوات الأمريكية، في حالة لجوء واشنطن لمثل هذه العقوبات.

وقال الرئيس التركي إنه "من المهم جدا بالنسبة إلى كلا البلدين ألا تتخذ الولايات المتحدة قرارات حول علاقاتنا لا يمكن معالجتها. وتركيا بالطبع سترد على أي عقوبات أمريكية محتملة".

المصدر: وكالات