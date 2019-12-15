تعهد الرئيس التركي، رجيب طيب أردوغان، بالرد على أي عقوبات قد تفرضها الولايات المتحدة على بلاده، مهددا في هذا السياق بإغلاق قاعدة إنجرليك التي تستخدمها القوات الأمريكية.

وقال أردوغان، في مقابلة تلفزيونية مع قناة "A Haber" التركية، اليوم الأحد: "من المهم جدا بالنسبة إلى كلا البلدين ألا تتخذ الولايات المتحدة قرارات حول علاقاتنا لا يمكن معالجتها. وتركيا بالطبع سترد على أي عقوبات أمريكية محتملة".

وأضاف أردوغان أن بلاده قد تغلق قاعدة إنجرليك العسكرية الجوية، التي تستخدمها الولايات المتحدة، حال اعتبرت ذلك خطوة ضرورية، مشيرا إلى إمكانية اتخاذ نفس الإجراء بحق قاعدة كوراجيك حيث تتمركز عناصر من نظام الدرع الصاروخية الأوروبية.

كما شدد الرئيس التركي على أن قرار مجلس الشيوخ التابع للكونغرس الأمريكي حول الاعتراف بحصول الإبادة الجماعية للأرمن في الدولة العثمانية "خطوة سياسية بحتة لا وزن لها".

المصدر: وكالات