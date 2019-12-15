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أردوغان: سنتخذ الخطوات اللازمة إذا تلقينا دعوة لإرسال جنود إلى ليبيا

أردوغان: خليفة حفتر شخصية غير شرعية

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أردوغان: خليفة حفتر شخصية غير شرعية
RT
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقائد "الجيش الليبي" المشير خليفة حفتر
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صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مقابلة متلفزة، اليوم الأحد، بأن قائد "الجيش الليبي" المشير خليفة حفتر، شخصية غير شرعية.

وأضاف الرئيس التركي أنه سيقدم كل الدعم اللازم لحكومة الوفاق في ليبيا، موضحا أن أنقرة ستتخذ الخطوات اللازمة إذا تلقت دعوة لإرسال جنود إلى ليبيا.

وشدد أردوغان على أن الاتفاقيات المبرمة مع ليبيا تمت وفق أطر القانون الدولي.

وصرح خلال المقابلة، بأن الاتفاق البحري في المتوسط مع حكومة الوفاق في ليبيا يزعج اليونان لكنه يحمي الحقوق التركية.

وبين الرئيس أن لا وجود لاتفاق نهائي على موارد شرق المتوسط دون مشاركة تركيا.

المصدر: وكالات

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