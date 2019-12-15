كوربين يقر بمسؤوليته عن هزيمة حزب العمال في الانتخابات البريطانية

اعتذر رئيس حزب العمال البريطاني المعارض، جيريمي كوربين، عن خسارة حزبه الفادحة في الانتخابات الأخيرة، مقرا بمسؤوليته عنها.

وأكد كوربين في رسالة مفتوحة نشرتها، اليوم الأحد، صحيفة "صاندي ميرور" أن نتائج الانتخابات أصبحت ضربة موجعة لـ "كل من يحتاج بشدة إلى تغيير حقيقي في البلاد"، مضيفا: "كان بودي توحيد البلاد التي أحبها، لكني آسف إزاء خسارتنا وأتحمل مسؤوليتي عن هذه الهزيمة".

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وشدد كوربين الذي توعد بالاستقالة قبل الانتخابات المقبلة على أنه لا يزال فخورا ببرنامج حزبه الانتخابي، واصفا إياه بـ "رسالة أمل رأى فيه الملايين مستقبلا أفضلا لهم ولمجتمعاتهم".

وفسر كوربين أكبر هزيمة تكبدها حزب العمال منذ 30 عاما بتركيز الانتخابات على مسألة "بريكست"، متعهدا بأن أكبر حزب معارض في المملكة المتحدة "سيفهم دروس" هذه الخسارة وسيتمكن من استعادة ثقة الناخبين من طبقة العمال الذين خسر دعمهم في الانتخابات الأخيرة.

وفاز حزب المحافظين برئاسة، بوريس جونسون، في الانتخابات بأغلبية مطلقة في البرلمان.

المصدر: ميرور