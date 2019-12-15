مقتل طفلة بسبب زلزال هز جنوب الفلبين

خلف زلزال بقوة 6.8 درجة هز جزيرة مينداناو جنوب الفلبين، اليوم الأحد، مصرع طفلة ووقوع إصابات عديدة، حسبما أوردت السلطات الفلبينية.

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وأشار المركز الأمريكي للأرصاد الجيولوجية إلى أن بؤرة الزلزال وقعت على بعد 61 كلم جنوب غربي مدينة دافاو، على عمق يزيد 28 كلم.

فيما طمأن مركز المحيط الهادئ الخاص بالتحذير من موجات المد العاتية "تسونامي"، إلى أنه ليس هناك خطر من حدوث موجات مد بعد الزلزال.

وقال عمدة بلدة ماتاناو، فينسنت فرنانديز، لإذاعة DZMM، إن طفلة تبلغ من عمرها 6 أعوام قتلت بسبب انهيار جدار عليها. وأضاف المسؤول أن الخسائر المادية لم يتم إحصاؤها بعد، لكن السلطات قالت إنها بحاجة إلى مواد غذائية ومياه عذبة وبطانيات وغيرها من المواد لمساعدة الأهالي.

فيما ذكر المسؤول الإعلامي في بلدة ماغسايساي المجاورة، أنتوني ألادا، أن 14 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة، مضيفا أن الزلزال ألحق أضرارا بطرقات عامة ومبان، بما فيها مبنى الحكومة المحلية، كما أنه تسبب بقطع تيار الكهرباء عن البلدة.

المصدر: رويترز