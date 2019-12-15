 
مباشر

مقتل طفلة بسبب زلزال هز جنوب الفلبين

أخبار العالم

مقتل طفلة بسبب زلزال هز جنوب الفلبين
Reuters Lean Daval Jr
إجلاء مواطنين من مبنى تضرر بسبب زلزال في مدينة دافاو جنوبي الفلبين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mwgi

خلف زلزال بقوة 6.8 درجة هز جزيرة مينداناو جنوب الفلبين، اليوم الأحد، مصرع طفلة ووقوع إصابات عديدة، حسبما أوردت السلطات الفلبينية.

إقرأ المزيد
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ألبانيا إلى 51 قتيلا والحكومة تعلن وقف البحث عن الناجين
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ألبانيا إلى 51 قتيلا والحكومة تعلن وقف البحث عن الناجين

وأشار المركز الأمريكي للأرصاد الجيولوجية إلى أن بؤرة الزلزال وقعت على بعد 61 كلم جنوب غربي مدينة دافاو، على عمق يزيد 28 كلم.

فيما طمأن مركز المحيط الهادئ الخاص بالتحذير من موجات المد العاتية "تسونامي"، إلى أنه ليس هناك خطر من حدوث موجات مد بعد الزلزال.

وقال عمدة بلدة ماتاناو، فينسنت فرنانديز، لإذاعة DZMM، إن طفلة تبلغ من عمرها 6 أعوام قتلت بسبب انهيار جدار عليها. وأضاف المسؤول أن الخسائر المادية لم يتم إحصاؤها بعد، لكن السلطات قالت إنها بحاجة إلى مواد غذائية ومياه عذبة وبطانيات وغيرها من المواد لمساعدة الأهالي.

فيما ذكر المسؤول الإعلامي في بلدة ماغسايساي المجاورة، أنتوني ألادا، أن 14 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة، مضيفا أن الزلزال ألحق أضرارا بطرقات عامة ومبان، بما فيها مبنى الحكومة المحلية، كما أنه تسبب بقطع تيار الكهرباء عن البلدة.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أردوغان يزور الشيف الشهير بوراك في مطعمه