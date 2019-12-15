خارجية إسرائيل تنشر فيديو لإسرائيلي في الكويت "مصطحبا أدوات دينية للصلاة"

نشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية عبر "تويتر"، مقطع فيديو قالت إنه لإسرائيلي أثناء زيارته الكويت، إذ ظهرت فيه أبراج الكويت.

إقرأ المزيد

وكتبت في حسابها على "تويتر": "قام أحد الإسرائيليين بزيارة الكويت ونشر هذا الفيديو، مصطحبا معه عددا من أدواته الدينية اللازمة للصلاة".

قام احد الاسرائيليين بزيارة الكويت ونشر هذا الفيديو، مصطحبا معه عدد من أدواته الدينية اللازمة للصلاة pic.twitter.com/uRALUIJrmX — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) 13 декабря 2019 г.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها صفحة إسرائيل بالعربية مقاطع فيديو عن زيارات لمواطنين إسرائيليين إلى دول عربية.

المصدر: وكالات