إسرائيل توجه رسالة إلى سيدتين سعودية وإماراتية

الف مبروك لرانيا نشار، أول سعودية تقود مجموعة مصرفية في المملكة، وأيضا الإماراتية رجاء عيسى القرق التي تشغل منصب رئيس مجلس سيدات أعمال دبي على تمكنهما من الدخول إلى قائمة مجلة "فوربس" لـ "أقوى 100 امرأة في العالم للعام 2019". 🇸🇦🇦🇪 pic.twitter.com/QJXgrfyMLx