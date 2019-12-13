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إسرائيل توجه رسالة إلى سيدتين سعودية وإماراتية

أخبار العالم العربي

إسرائيل توجه رسالة إلى سيدتين سعودية وإماراتية
Reuters Gary Cameron
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بعثت الخارجية الإسرائيلية برسالة تهنئة إلى سيدتين خليجيتين دخلتا قائمة أقوى نساء العالم للعام الجاري حسب مجلة "فوربس".

وكتبت الوزارة عبر حساب "إسرائيل بالعربية" في موقع "تويتر": "ألف مبروك لرانيا نشار، أول سعودية تقود مجموعة مصرفية في المملكة، وأيضا الإماراتية رجاء عيسى القرق التي تشغل منصب رئيس مجلس سيدات أعمال دبي..."، وقد حلتا في المرتبتين 97 و84 في قائمة المجلة الأمريكية لأقوى 100 امرأة في العالم لعام 2019.

المصدر: RT

 

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