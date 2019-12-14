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كوريا الشمالية تنفذ تجربة جديدة "ذات أهمية حرجة"

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كوريا الشمالية تنفذ تجربة جديدة
AP Ahn Young-joon
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أعلنت كوريا الشمالية عن تنفيذها تجربة جديدة "ذات أهمية حرجة" في موقع خاص بإطلاق الأقمار الصناعية، في سبيل  تعزيز قدراتها في مجال الردع النووي.

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ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، اليوم السبت، عن متحدث باسم أكاديمية العلوم الدفاعية الكورية الشمالية تأكيده أن التجربة التي لم يكشف عن طبيعتها نفذت مساء أمس الجمعة في موقع "سوهي" لإطلاق الأقمار الصناعية، المعروف أيضا بـ"دونغتشنغ-ري".

وشددت الوكالة الرسمية على أن بيونغ يانغ ستستخدم نتائج التجربة في تعزيز "قدرات الردع النووي الاستراتيجي الموثوق بها".

وقبل أسبوع من ذلك، نفذت كوريا الشمالية في الموقع نفسه تجربة "هامة جدا" أثارت المخاوف من أن بيونغ يانغ قد تستعد لإطلاق صاروخ بعيد المدى.

ويأتي ذلك في وقت توشك فيه على النهاية المهلة التي منحها زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليكف الأخير عن إصراره على تخلص بيونغ يانغ من ترسانتها النووية من جانب واحد، ويتقدم بمقترحات جديدة بغية إنقاذ المفاوضات النووية بين الطرفين.

المصدر: يونهاب + رويترز

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