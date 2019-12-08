كوريا الشمالية تعلن عن "تجربة هامة جدا" ستغير "موقفها الاستراتيجي"

أعلنت كوريا الشمالية عن تنفيذها "تجربة هامة جدا" في موقع سوهي لإطلاق الأقمار الصناعية، من شأنها أن تغير "الموقف الاستراتيجي" للبلاد.

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وذكرت أكاديمية العلوم للدفاع الوطني، في بيان نشرته الوكالة المركزية الكورية الرسمية فجر اليوم الأحد: "تم يوم 7 ديسمبر 2019 في ميدان سوهي لإطلاق الأقمار الصناعية تنفيذ تجربة هاجة جدا".

وأشارت إلى أنها "أعدت تقريرا حول نتائج الاختبار الناجح، الذي يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للجنة المركزية لحزب العمال الكوري".

وأضافت الأكاديمية أن "نتائج هذه التجربة المهمة سيكون لها تأثير ملموس في تغيير الموقف الاستراتيجي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في المستقبل القريب"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وسبق أن أفادت شبكة CNN الأمريكية، يوم 6 ديسمبر، بأن سلطات كوريا الشمالية تستعد لاستئناف اختبارات المحركات الصاروخية في ميدان سوهي، الذي يوصف أحيانا بالمطار الفضائي، ويقع على بعد 200 كيلومتر شمال غرب العاصمة بيونغ يانغ و70 كيلومترا غربي المنشأة النووية الكبيرة في يونبيون.

وتأتي هذه التجربة تزامنا مع استمرار الجمود في المفاوضات النووية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وسط تكثيف بيونغ يانغ اختباراتها العسكرية في الأشهر الماضية.

المصدر: وكالات