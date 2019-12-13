أعلن رئيس الوزراء التركي الأسبق، أحمد داوود أوغلو، عن تأسيس حزب معارض جديد تحت اسم "حزب المستقبل"، سيدافع عن العلمانية ومبادئ مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.

وقال داوود أوغلو خلال تقديم حزبه الجديد، اليوم الجمعة: "سنحافظ على تراث جمهوريتنا وديمقراطيتنا التي تم تأسيسها تحت قيادة أتاتورك، وسننقل قيم أمتنا إلى الأجيال القادمة".

وشدد على أن الدولة يجب أن تنأى بنفسها عن جميع الأديان، وأن تكون مبنية على أساس مبادئ العلمانية.

وأضاف أن حزب العدالة والتنمية الحاكم ليس له أي هدف سوى الاحتفاظ بالسلطة، وأن المنظومة القضائية تحولت إلى أداة يخشاها المواطنون ولا يثقون بها.

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وأعلن داوود أوغلو عن رفضه لامتيازات رجال الدولة و"عبادة الشخصية"، مشيرا إلى أن الفساد واحتكار السلطة يخلقان مشاكل كثيرة، مشددا على ضرورة قيام "دولة قانون مبني على مبدأ فصل السلطات".

ودعا داوود أوغلو إلى صياغة دستور جديد يلغي النظام الرئاسي، مشيرا إلى أنه تم بناؤه بهدف الضغط على السلطة التشريعية والقضائية.

يذكر أن أحمد داوود أوغلو، الذي كان رئيسا للوزراء في 2014 – 2016، أعلن في سبتمبر الماضي عن انسحابه من حزب العدالة والتنمية، موجها انتقادات إلى الرئيس رجب طيب أردوغان.

المصدر: نوفوستي