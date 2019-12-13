الداخلية التركية تدرج القيادي الفلسطيني محمد دحلان على قائمة المطلوبين "الحمراء"

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الجمعة، إدراج القيادي الفلسطيني، محمد دحلان، في قائمة المطلوبين "الحمراء".

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وتتهم السلطات التركية دحلان، المقيم في الإمارات العربية المتحدة في الوقت الراهن، بلعب دور كبير في المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا عام 2016، وتقول إنه اجتمع مع قيادات من "تنظيم فتح الله غولن" في صربيا، وساهم في توفير الدعم المالي لهذا التنظيم.

وكانت مصادر تركية قد تناولت مؤخرا أنباء عن نية أنقرة رصد مكافأة قدرها 4 ملايين ليرة تركية مقابل القبض على محمد دحلان، وإدراجه على لائحة المطلوبين.

ونشر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني بعد أيام من المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا عام 2016، تقريرا يشير إلى أن دحلان قدم دعما ماليا لفتح الله غولن، وهو ما دفع دحلان لرفع قضية ضد ديفيد هيرست رئيس تحرير الموقع يطالبه فيها بتعويضات مالية، نافيا ما ورد في التقرير.

لكن دحلان بحسب المواقع سحب الدعوى في شهر سبتمبر عام 2019، ودفع تكاليف القضية بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني، بعد تقديم هيرست وثائق تثبت صحة المعلومات التي نشرها في تقريره عام 2016.

المصدر: وكالات