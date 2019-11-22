قال مصدر مطلع لقناة TRT التركية إن أنقرة ستدرج الفلسطيني محمد دحلان على قائمتها الحمراء للإرهاب، وسترصد مكافأة قدرها 4 ملايين ليرة تركية مقابل القبض عليه.

وذكر المصدر، أن "دحلان لعب دورا كبيرا في المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا عام 2016، واجتمع مع قيادات من تنظيم غولن في صربيا، وساهم في توفير الدعم المالي لهذا التنظيم".

وكان موقع "ميدل إيست آي" البريطاني قد نشر بعد أيام من المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا عام 2016، تقريرا يشير إلى أن دحلان قدم دعما ماليا لفتح الله غولن، وهو ما دفع دحلان لرفع قضية ضد ديفيد هيرست رئيس تحرير الموقع يطالبه فيها بتعويضات مالية، نافيا ما ورد في التقرير.

لكن دحلان بحسب الوكالة سحب الدعوى في شهر سبتمبر عام 2019، ودفع تكاليف القضية بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني، بعد تقديم هيرست وثائق تثبت صحة المعلومات التي نشرها في تقريره عام 2016.

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يذكر أن وزير الخارجية التركي، مولود شاووش أوغلو، اتهم، في حوار تلفزيوني خلال الشهر الماضي، دحلان بدعم تنظيم غولن.

المصدر: قناة TRT التركية