ملكة جمال وصديقة لاعب ليفربول الإنجليزي متهمة بتمويل "داعش" (صور + فيديو)

أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الخميس، بأن أماني نور، ملكة جمال بريطانيا للمراهقات، والصديقة السابقة للاعب نادي ليفربول الإنجليزي السابق شي أوجو، تواجه تهمة "تمويل الإرهاب".

وبحسبما نشرته الصحف البريطانية، فقد تم اعتقال أماني نور (21 عاما) بتهمة تمويل جماعات إرهابية محظورة.

ووجدت ملكة الجمال السابقة، التي تزوجت من مقاتل ينتمي لتنظيم "داعش" في حفل أقيم على الإنترنت، نفسها مذنبة بعد تقديمها مبلغا ماليا قدره 35 جنيها استرلينيا لجماعة إرهابية.

أماني نور وقعت في حب جهادي يدعى "حكيم"، بعد أن استمعت إلى رسائل بعث بها إلى ملكة الجمال في عيد ميلادها العشرين، علما أنها خططت للانضمام إليه في سوريا.

وأمام القضاء، نفت نور تقديم تبرعات غير مشروعة بقيمة 35 جنيها استرلينيا للمساعدة في تمويل الإرهاب باستخدام اسم مستعار، وادعت أنها تعتقد بأن الأموال ستذهب لشراء الغذاء للنساء والأطفال في سوريا.

ونظر القاضي وهيئة المحلفين لشخصية الفتاة السابقة قبل هذا التحول وعمرها الصغير، وتم وضع كل ذلك في عين الاعتبار، وتم الإفراج عنها مقابل كفالة مالية وعدة شروط، منها حظر التنقل ووضعها على قائمة الممنوعين من السفر وتسليم جواز سفرها للمحكمة.

وتم تحديد جلسة بتاريخ 20 من شهر ديسمبر الجاري للنطق بالحكم.

جدير بالذكر أن الشرطة عثرت بعد مداهمة منزل الفتاة على تذكرة طيران إلى تركيا، حيث كانت ستتوجه من هناك لسوريا لملاقاة زوجها لأول مرة على أرض الواقع، وعثر على رسائل بينها وبين رجل يدعى كريم سينت، وامرأة أخرى تدعى فيكتوريا ويبست، تمت إدانتهما بثلاث تهم تتعلق بالإرهاب.

21 year old Amaani Noor from #Liverpool found guilty of funding terrorism. She said money she sent to a fighters’ group in Syria was for humanitarian aid but this afternoon a jury rejected her explanation. She’ll be sentenced next week. @BBCNWT 6.30 pic.twitter.com/ktCDwhEqWA — Andy Gill (@MerseyHack) 12 декабря 2019 г.

Former Miss Teen GB star, Amaani Noor, from Wavertree, who married an ISIS fighter in an online ceremony, has been found guilty of funding terrorism after giving £35 to a terror fighting fund #HeartNewspic.twitter.com/Cf6cxI24y3 — North West News (@HeartNWNews) 12 декабря 2019 г.

Liverpool'un 17 yaşındaki genç yıldızı Sheyi Ojo ve 16 yaşındaki sevgilisi Amaani Noor. pic.twitter.com/MlpwfJYbmv — Sporx (@sporx) 19 декабря 2014 г.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية