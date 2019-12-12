أوكرانيا تريد تعديل اتفاقيات مينسك حول التسوية في دونباس

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عن رغبته في تعديل اتفاقيات مينسك حول تسوية النزاع في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في حديث لقناة "1+1" الأوكرانية، اليوم الخميس، إن "أربع سنوات مرت منذ عقد اتفاقيات مينسك، وإن كل شيء يتغير في حياتنا، ونحن ندرك أن اتفاقيات مينسك لم نوقعها نحن، وهذا لم يكن فريقنا، لكننا كسلطة يجب أن ننفذ الشروط التي وافقت عليها السلطة (السابقة) في حينها".

وتابع قائلا: "لكنني على قناعة بأنه بوسعنا تغيير بعض الأمور ونحن سنغيرها، لأن تسلمنا للسيطرة على الحدود بعد الانتخابات (في دونباس) ليس موقفنا بكل تأكيد".

وكان مسؤولون أوكرانيون قد أعلنوا في وقت سابق أن كييف ستعد تعديلات على اتفاقيات مينسك، فيما اعتبر الجانب الروسي هذا الأمر استفزازا من شأنه أن يعقد الأمور.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد شدد خلال قمة "رباعية النورماندي" حول التسوية الأوكرانية في باريس، يوم 9 ديسمبر، على عدم جواز تعديل اتفاقيات مينسك. وأعاد إلى الأذهان أن الاتفاقيات تنص على إجراء الانتخابات في دونباس قبل تسليم السيطرة على الحدود للسلطات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي