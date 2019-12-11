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أنقرة تنفي نيتها التخلي عن منظومة "إس-400"

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أنقرة تنفي نيتها التخلي عن منظومة
Reuters /FW1F/Andrew Heavens
منظومة صواريخ إس 400
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نفى وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، تفكير بلاده في التخلي عن منظومة الدفاع الجوي "إس-400"، مشددا على ضرورة "دراسة كيف يمكننا إيجاد حل مع وجود هذه المنظومة".

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وأشار أكار في حديث مع وكالة "الأناضول" إلى أن مرحلة توريد منظومة "إس-400" الصاروخية الروسية ما زالت متواصلة، في حين اكتمل استلام قطع ومعدات بطاريتين اثنتين من المنظومة.

ولفت إلى أن الجهود متواصلة بخصوص أعمال التنصيب، والاختبار، والتشغيل، وتدريب الأفراد، متوقعا أن تنتهي هذه الأعمال في نهاية ديسمبر الجاري.

وأوضح أن مدربين من تركيا يتلقون تعليمهم حول المنظومة في روسيا، وسيعودون إلى البلاد لتدريب الأفراد في البلاد، حيث "من المحتمل أن تتم عملية نصب المنظومة في ربيع 2020، والجهود تبذل في هذا الصدد".

في المقابل، أكد أكار أن الولايات المتحدة تعتبر "شريكا استراتيجيا لتركيا، ونتوقع منها التحرك بما يتناسب مع روح هذه الشراكة".

المصدر: "الأناضول"

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