مقتل شرطي وإصابات في إطلاق نار بولاية نيوجيرسي الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية بمقتل شرطي وإصابة آخرين بجروح في حادث لإطلاق النار بمدينة جيرسي سيتي في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشرطة تلقت معلومات بوجود مسلحين اثنين بإحدى المناطق، وحيث جرى تبادل إطلاق النار بعد وصول الشرطة إلى المكان.

واستمر تبادل إطلاق النار بين المسحين والشرطة أكثر من ساعة. وبحثت الشرطة عن رجل وإمرأة يشتبه بهما في إطلاق النار.

وقالت مصادر أمنية محلية إن الشرطة تمكنت من "تحييد" أحد المهاجمين.

وعلى خلفية الحادث تم إغلاق المدارس في المنطقة.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب يتابع تطورات الأحداث.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية