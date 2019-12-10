ذكرت "هيئة البث الإسرائيلي"، أن مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية يوفال روتيم، زار قبل أيام دبي، في إطار الاستعدادات لمعرض "إكسبو 2020"، المزمع تنظيمه في أكتوبر المقبل في دبي.

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وأضافت الهيئة، أن "روتيم وقع الأوراق الرسمية لمشاركة إسرائيل في المعرض".

من جهته، قال المسؤول عن الجناح الإسرائيلي في المعرض، أليعزر كوهين: "أعمال بناء الجناح الإسرائيلي ستبدأ الأسبوع المقبل".

إسرائيل توقع معاملات لمشاركتها في معرض الاكسبو بدبي https://t.co/TAYnakeRgv — مكان الأخبار (@News_Makan) December 10, 2019

والتقى روتيم مسؤولين في حكومة الإمارات وإدارة المعرض في إطار هذه الاستعدادات.

وتناولت المحادثات "احتمال منح السلطات الإماراتية تأشيرة دخول للإسرائيليين لزيارة دبي خلال فترة المعرض، غير أنه لم يتفق على شيء بشكل نهائي في هذه المرحلة".

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي