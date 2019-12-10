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إسرائيل تكشف عن مشاركتها في معرض "إكسبو دبي 2020"

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إسرائيل تكشف عن مشاركتها في معرض
Reuters Stringer .
معرض "إكسبو دبي 2020"
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ذكرت "هيئة البث الإسرائيلي"، أن مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية يوفال روتيم، زار قبل أيام دبي، في إطار الاستعدادات لمعرض "إكسبو 2020"، المزمع تنظيمه في أكتوبر المقبل في دبي.

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وأضافت الهيئة، أن "روتيم وقع الأوراق الرسمية لمشاركة إسرائيل في المعرض".

من جهته، قال المسؤول عن الجناح الإسرائيلي في المعرض، أليعزر كوهين: "أعمال بناء الجناح الإسرائيلي ستبدأ الأسبوع المقبل".

والتقى روتيم مسؤولين في حكومة الإمارات وإدارة المعرض في إطار هذه الاستعدادات.

وتناولت المحادثات "احتمال منح السلطات الإماراتية تأشيرة دخول للإسرائيليين لزيارة دبي خلال فترة المعرض، غير أنه لم يتفق على شيء بشكل نهائي في هذه المرحلة".

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي

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