الولايات المتحدة تحضر لأكبر مناورات عسكرية في أوروبا

أكد كريستوفر كافولي قائد القوات البرية الأمريكية، أن جيش بلاده بصدد إجراء أكبر انتشار في أوروبا منذ 25 عاما، بإرساله العام المقبل 20 ألف عسكري للمشاركة في مناورات عسكرية هناك.

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وقال كافولي، إن "المناورات ستجرى بين شهري مايو ويونيو في 10 بلدان أوروبية".

وأضاف أنه سيصل جنود البحرية والطيارون والمشاة الأمريكيون إلى أوروبا جوا وبحرا، عبر مرافئ وقواعد عسكرية عديدة في القارة، خصوصا ميناء لاروشيل الفرنسي.

وبالإضافة إلى التدريبات البحرية والجوية، من المتوقع إجراء تدريبات جانبية مثل عبور نهر في بولندا، وعملية إنزال في ليتوانيا وتدريب تنسيقي على مستوى القيادات في ألمانيا.

وستنضم القوة الأمريكية إلى 9 آلاف عسكري أمريكي منتشرين في أوروبا أصلا، للمشاركة في تمارين "ديفندر يوروب 20" العسكرية، التي سيبلغ العدد الإجمالي للمشاركين فيها 37 ألف عسكري أطلسي.

المصدر: أ ف ب