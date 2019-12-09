ناشطات Femen يتعريّن قبالة الشانزليزيه

تعرّت شابتان من ناشطات Femen أمام الصحفيين قبالة قصر الشانزليزيه وسط باريس، حيث ستعقد قمة رباعية النورماندي في وقت لاحق من اليوم.

وذكر مراسل "نوفوستي"، أن الناشطتين تسللتا إلى وسط الصحفيين الذين انتظروا بهدوء المرور إلى قصر الرئاسة الفرنسية، وفجأة خلعت الشابتان ملابسهما الخارجية ولم يبق على كل منهما إلا سروال جينز وحذاء، وبعد ذلك قفزتا عبر السور وباشرتا بترديد الهتافات والشعارات.

وبعد ثوان قليلة، ألقى ضباط الأمن في الشانزليزيه الناشطتين على الأسفلت، وقاموا بإبعادهما عن مدخل القصر.

Femen، حركة أوكرانية نسائية ناشطة تهدف إلى حماية حقوق المرأة.

وأصبحت المنظمة معروفة دوليا بتنظيم احتجاجات مثيرة للجدل للفت الأنظار لما تعتبره المنظمة ظاهرة الكيل بمكيالين والمعايير الاجتماعية المزدوجة في التعامل مع النساء، وظواهر السياحة الجنسية والمؤسسات الدينية والتمييز الجنسي ورهاب المثلية، ومواضيع اجتماعية ووطنية ودولية أخرى.

وتأسست المجموعة في أوكرانيا، ومقرها الآن في العاصمة الفرنسية باريس.

المصدر: نوفوستي