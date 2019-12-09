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التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في اسطنبول، وبحثا العلاقات الثنائية وجملة من القضايا الإقليمية والدولية.

وتناول الوزيران خلال لقائهما مستجدات الأوضاع في سوريا والعراق وأفغانستان وغيرها من القضايا التي تهم البلدين.

وجرى اللقاء على هامش المؤتمر الوزاري "قلب آسيا – عملية اسطنبول" حول أفغانستان في دورته الثامنة تحت عنوان "السلام والتعاون والازدهار".

وتتمحور فعاليات المؤتمر حول تعزيز التعاون الإقليمي من أجل مستقبل أفغانستان.

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المصدر: وكالات