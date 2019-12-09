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الداخلية التركية تعلن ترحيل 11 إرهابيا فرنسيا

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الداخلية التركية تعلن ترحيل 11 إرهابيا فرنسيا
Reuters MURAD SEZER
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أعلنت وزارة الداخلية التركية، الاثنين، ترحيل 11 إرهابيا أجنبيا يحملون الجنسية الفرنسية إلى خارج البلاد.

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وأوضحت الوزارة في بيان، أن عمليات ترحيل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم، مستمرة.

وكان المتحدث باسم الداخلية التركية، إسماعيل جاتاكلي، أعلن يوم 11 نوفمبر الماضي، بدء ترحيل الإرهابيين إلى بلادهم.

وقال وقتها، إن بلاده عازمة على ترحيل الإرهابيين الأجانب، الذين ألقي القبض عليهم إلى بلدانهم.

ومطلع نوفمبر الماضي، قال وزير الداخلية سليمان صويلو، إن بلاده "ليست فندقا لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى".

المصدر: الأناضول

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