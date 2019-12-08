تركيا تعلن ترحيل إرهابي "داعشي" من أستراليا إلى بلاده

أعلنت الداخلية التركية، الأحد، ترحيل مسلح إرهابي أجنبي، يحمل الجنسية الأسترالية إلى بلاده، بعد أن قاتل مع "داعش"، وعقب إعلانها أنها ليست فندقا لـ"الدواعش" من مواطني الدول الأخرى.

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وأوضحت الوزارة في بيان، أن عمليات ترحيل المسلحين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم مستمرة.

وأضاف البيان أن السلطات التركية، رحلت في هذا الإطار، إرهابيا أجنبيا يحمل الجنسية الأسترالية.

وسبق لمتحدث الداخلية التركية، إسماعيل جاتاكلي، أن أعلن يوم 11 نوفمبر الماضي، بدء ترحيل الإرهابيين إلى بلادهم.

وقال وقتها، إن تركيا عازمة على ترحيل الإرهابيين الأجانب، الذين ألقي القبض عليهم إلى بلدانهم.

ومطلع نوفمبر الماضي، قال وزير الداخلية سليمان صويلو، إن بلاده "ليست فندقا لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى".

المصدر: "الأناضول"