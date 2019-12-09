قتلى وجرحى في ثورة بركان في جزيرة نيوزيلندية

أكدت شرطة نيوزيندا مقتل 5 أشخاص وإصابة وفقدان آخرين في ثورة بركان اليوم الاثنين في جزيرة "وايت آيلند" الواقعة قبالة السواحل الشرقية للبلاد.

وأوضح نائب مفوض الشرطة جون تيمز للصحافيين أن الضحايا "كانوا خمسة من الذين تم إجلاؤهم من الجزيرة في وقت سابق اليوم"، مشيرا إلى أن 18 شخصا آخرين يعالجون من إصابات ومنهم من تعرض لحروق بالغة.

وعبر المسؤول عن مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا، وقال: "لا يزال عدد من الأشخاص موجودين في الجزيرة ولا توجد حاليا معلومات عنهم... في هذه المرحلة من الخطير جدا للشرطة وأجهزة الانقاذ التوجه إلى الجزيرة"، التي تبعد نحو 50 كيلومترا عن الجزء الشمالي لنيوزيلندا.

وفي وقت سابق، قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن في مؤتمر صحفي إن حوالى 100 شخص كانوا في الجزيرة أو في محيطها لحظة ثورة البركان، وأن بعضهم في عداد المفقودين، مشيرة إلى احتمال أن يكون كثير من المتواجدين في منطقة البركان من السياح.

WATCH: Dramatic video shows moment volcano erupts at White Island in New Zealand; an unknown number of people are missing pic.twitter.com/Ei8uMysms4 — BNO News (@BNONews) December 9, 2019

My god, White Island volcano in New Zealand erupted today for first time since 2001. My family and I had gotten off it 20 minutes before, were waiting at our boat about to leave when we saw it. Boat ride home tending to people our boat rescued was indescribable. #whiteislandpic.twitter.com/QJwWi12Tvt — Michael Schade (@sch) December 9, 2019

📹 | Footage shows the aftermath of the #WhiteIsland volcano eruption in #NewZealandpic.twitter.com/pmi6SKkS4b — EHA News (@eha_news) December 9, 2019

وحسب معطيات دائرة المسح الجيولوجي النيوزيلندية، فإن ثوران بركان "وايت آيلند" بدأ في الساعة الثانية والنصف بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي.

وبركان "وايت آيلند" هو الوحيد النشط في نيوزيلندا، وتم تسجيل الثوران السابق في أواخر عام 2012 وأوائل عام 2013. وتعتبر هذه الجزيرة واحدة من أنشط الأماكن البركانية الأكثر زيارة في العالم، وهي مفتوحة للرحلات السياحية.

المصدر: وكالات