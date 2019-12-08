أحدث درون تركي-أوكراني ينفذ أول تحليق

قامت أحدث طائرة هجومية تركية بدون طيار من طراز Akıncı، التي تم تصنيعها بالاشتراك مع أوكرانيا، بتنفيذ أول تحليق لها.

وذكرت مواقع إلكترونية أوكرانية، أن هذه الطائرة التركية تعمل بمحرك أوكراني من طراز AI-450.

وأشارت إلى أن الدرون المذكور، بقي في الجو مدة 16 دقيقة، حلق خلالها فوق المطار ثم هبط هناك.

وقبل ذلك، خضعت الطائرة لاختبارات على الأرض، المرحلة الأخيرة منها كانت قطع مسافات محددة على مدرج الإقلاع والهبوط.

وفي نهاية أغسطس الماضي، تم تثبيت محركات AI-450 الأوكرانية، على الدرون التركي، بعد توقيع اتفاقية حول إنشاء مؤسسة أوكرانية-تركية مشتركة بهذا الخصوص.

وفي سبتمبر 2019، أرسلت أوكرانيا إلى تركيا اثنين من هذه المحركات، لتركيبها على الدرون التركي.

تنتمي درونات Akıncı إلى فئة جديدة من الطائرات "الثقيلة" بدون طيار. ويبلغ طول جناحي الطائرة المذكورة، 20 مترا، وهي مجهزة بمحركين AI-450. ويمكنها التحليق على ارتفاع 12 ألف متر، وأن تبقى في الجو مدة يوم كامل، كما يمكنها حمل ما يصل إلى 900 كلغم من الأسلحة على معلقات خارجية وما يصل إلى 450 كلغم بداخلها. وتستطيع حمل مجموعة متنوعة من الصواريخ الموجهة والقنابل التقليدية وعالية الدقة.

المصدر: topwar.ru