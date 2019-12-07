إسرائيل تعلن عن اعتراض صاروخين من غزة

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن "القبة الحديدية" الإسرائيلية، تصدت لصاروخين فلسطينيين أطلقا باتجاه مستوطنة سديروت، فيما سقط صاروخ ثالث في منطقة مفتوحة.

وقالت طواقم إسعاف "نجمة داوود الحمراء" الإسرائيلية، إن شخصين أصيبا بكدمات إثر سقوطهما خلال توجههما إلى الملاجئ، عقب إطلاق صفارات الإنذار في محيط مستوطنات غلاف قطاع غزة.

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وقبل أيام، حمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة "حماس" مسؤولية أي عملية تنطلق من قطاع غزة ضد إسرائيل.

المصدر: وكالات